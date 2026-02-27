Calcio serie C i gruppi ultras del Grifo diserteranno la trasferta di Livorno

I gruppi ultras del Perugia hanno deciso di non partecipare alla trasferta di Livorno, prevista per il 4 marzo, e si sono già concentrati sulla partita tra Perugia e Pineto, che si giocherà domani. La scelta di disertare l'incontro in trasferta riguarda esclusivamente questa giornata, senza altre motivazioni legate a eventi passati o futuri.

