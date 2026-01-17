No alle seconde squadre | alcuni gruppi ultras boicottano la trasferta dei granata

Alcuni gruppi ultras della curva sud Siberiano, membri del Direttivo Salerno, hanno deciso di non partecipare alla trasferta contro l’Atalanta Under 23. Questa scelta, già annunciata prima dell’andata, mira a manifestare il proprio dissenso verso le seconde squadre e la loro presenza nei campionati. La decisione si inserisce in un gesto di protesta, senza influire direttamente sulla partecipazione alla partita.

Alcuni gruppi della curva sud Siberiano, quelli che fanno parte del Direttivo Salerno, hanno confermato la decisione già presa alla vigilia della gara d'andata: boicottano le seconde squadre - in questo caso l'Atalanta Under 23, costola della formazione maggiore - e quindi non saranno presenti a Caravaggio domani, in occasione della trasferta della Salernitana. Attraverso una lunga nota stampa della quale pubblichiamo gli stralci salienti, il Direttivo Salerno chiarisce i motivi del proprio forfait al seguito dei granata: “A Caravaggio contro l'Atalanta Under 23 noi non ci saremo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

