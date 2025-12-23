Eccellenza | il dopo derby Il Real si lecca le ferite E il Viareggio sogna

Dopo il derby, il Real Forte Querceta si trova a riflettere sulle proprie prestazioni, mentre il Viareggio guarda con ottimismo ai prossimi impegni. La sfida è stata decisa dall’ex Pietro Pegollo, che durante le quattro stagioni dal 2020 al 2024 ha contribuito con la sua esperienza. Un momento di analisi e di speranza per entrambe le squadre, in un contesto di campionato sempre più competitivo.

L'ha decisa il grande ex, quel Pietro Pegollo che per quattro stagioni, dal 2020 al 2024, ha guidato l'attacco del Real Forte Querceta in serie D. Il suo colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo ha regalato al Viareggio tre punti importanti nella rincorsa al primo posto. Si lecca le ferite invece un Real Forte Querceta che non riesce più a uscire dal pantano di una classifica sempre più preoccupante. Viareggio. Vangioni ha esultato (ma non troppo) al triplice fischio finale. Ok i tre punti, ma il primo tempo del Viareggio non gli è piaciuto: poca intensità e qualche errore di troppo in fase di impostazione.

Vangioni dopo il successo nel derby con il Real Forte: “Vinciamo noi? L’ho detto per proteggere i ragazzi” - Il tecnico bianconero festeggia i tre punti corsari e spiega la frase del Porta Elisa: "Ho voluto spostare le attenzioni su di me" ... luccaindiretta.it

Eccellenza, Castelnuovo ko a Cerreto Guidi. Il Viareggio corsaro nel derby accorcia sulla vetta - I bianconeri battono il Real Forte con Pegollo ... luccaindiretta.it

