Trattative in corso nel calcio internazionale | movimenti di mercato e nuovi arrivi in vista della prossima stagione

Nel calcio internazionale, le trattative si fanno sempre più intense. I club italiani e stranieri sono al lavoro per mettere a segno nuovi acquisti in vista della prossima stagione. Il mercato estivo 2026 si avvicina a grandi passi e le trattative si moltiplicano, con molti club pronti a rinforzare le proprie rose. Si aspettano colpi di scena e accordi che potrebbero cambiare gli equilibri già nelle prossime settimane.

Il mercato estivo 2026 si avvia verso un’accelerazione decisiva, con i principali club italiani e internazionali che intensificano i contatti per i colpi di mercato che potrebbero definire le loro stagioni. Tra le trattative più seguite, la Juventus ha individuato in Kolo Muani, attaccante francese in uscita dal West Ham, il profilo principale per rinforzare il reparto offensivo. L’obiettivo è chiaro: puntare su un giocatore con esperienza in Premier League, carattere fisico e capacità di impatto in partite decisive. Nonostante l’interesse principale, la dirigenza bianconera non ha escluso la possibilità di puntare su Giovanni Zirkzee, che rimane una soluzione valida in caso di mancato accordo con il calciatore del Manchester United. 🔗 Leggi su Ameve.eu

