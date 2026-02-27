Calcio Conference Fiorentina-Rakow agli ottavi

La Fiorentina affronterà gli ottavi di Conference League contro il Rakow, squadra polacca, in una partita che si svolgerà nei prossimi giorni. La sfida si inserisce nel percorso della squadra italiana, che ha superato le fasi precedenti della competizione. La partita si giocherà in trasferta e rappresenta un passaggio importante nel cammino verso i quarti di finale.

Roma, 27 feb. (askanews) – La Fiorentina sfiderà i polacchi del Rakow negli ottavi di Conference League. Andata in Italia il 12 marzo al Franchi, ritorno in Polonia il 19 marzo. Chi passerà il turno sfiderà la vincente di Aek Larnaca-Crystal Palace.

Fiorentina agli ottavi di Conference contro i polacchi del RakowLa gara di andata si svolgerà al Franchi il 12 marzo, il ritorno in Polonia giovedì 19.

