Calcio business l’Europa vola mentre la Serie A rallenta e i diritti tv allarmano

Il calcio europeo continua a crescere, con i diritti tv che attirano investimenti e aumentano il valore delle competizioni. La Serie A, invece, mostra segnali di rallentamento, mantenendo le proprie quote senza espandersi ulteriormente nel mercato internazionale. Mentre altri campionati europei avanzano, il calcio italiano si ferma, subendo una progressiva perdita di rilevanza nel panorama continentale.

Un report della Uefa svela le debolezze della Serie A nella competizione con il resto d’Europa: siamo indietro su stadi e ricavi commerciali, appesi ai diritti tv che però si stanno deprezzando. Avanti piano, quasi fermi mentre tutto intorno il mondo del calcio corre a doppia velocità. La Serie A ristagna, non perde ma nemmeno guadagna spazi di mercato e piano piano vede proseguire l’opera di erosione della sua (fu) centralità nel panorama del Vecchio Continente. Quello dove ancora si pratica il football di maggiore successo, anche se l’asse centrale del pallone mondiale inesorabilmente si sposta verso Oriente a caccia di nuove risorse. E’... 🔗 Leggi su Panorama.it

