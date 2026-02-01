L’Athletic Palermo continua a sorprendere nel girone I di Serie D. I rosanero vincono facilmente sul campo di Acireale con un punteggio di 4-0 e si confermano come la squadra più in forma. L’Igea rallenta, mentre la Vigor si aggiudica il derby lametino.

L’Athletic Palermo si conferma la squadra più in forma del girone I di Serie D, espugnando il campo di Acireale con un netto 4-0. La vittoria, ottenuta in un’unica frazione di gioco, mette in evidenza la superiorità tecnica e fisica rispetto al diretto avversario, che ha faticato a contenere il ritmo imposto dai padroni di casa. Il risultato non è solo un successo sportivo, ma un segnale chiaro di crescita: la formazione palermitana, dopo un avvio incerto, ha trovato la giusta intensità e coesione, portandosi a quota 41 punti, a un punto dall’Igea Virtus, che ha dovuto accontentarsi di un pareggio 1-1 sul campo di Enna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Risultati Serie D: l’Igea rallenta, l’Athletic Palermo vola. Alla Vigor il derby lametino

L'Athletic Club Palermo ottiene la sua terza vittoria consecutiva in Serie D, battendo 3-2 la Vigor Lamezia nella 19ª giornata del girone I.

L’Athletic Club Palermo interrompe la serie di vittorie consecutive, subendo una sconfitta di misura in trasferta contro la Nuova Igea Virtus.

