Chi si fida di Dazn? Le preoccupazioni della Serie A e il fragile business dei diritti
Dazn, ci sarà da fidarsi? I club di calcio di tutto il mondo stanno in piedi grazie ai diritti televisivi. Poche squadre, nei prossimi anni, riusciranno a invertire il trend grazie agli stadi di proprietà, che assicureranno circa il 40-50 per cento del totale degli incassi, diventando la voce più importante in bilancio. Ma il resto della truppa continuerà a vivere praticamente grazie alle tivù o alle piattaforme in streaming. Dazn perde soldi ovunque e gli abbonati continuano a calare. Proprio per questo Dazn è riuscita a imporsi su alcuni importanti mercati: è l’azienda che, nelle aste per i diritti, offre di più. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Samuele Ricci ha grande visione anche fuori dal campo: la siciliana Eleonora Incardona è la sua fidanzata. Laureata in giurisprudenza lavora per Dazn. Una dea mediterranea che non mancherà di illuminare San Siro - facebook.com Vai su Facebook
Chi si fida di Dazn? Le preoccupazioni della Serie A e il fragile business dei diritti - Dopo lo stop ai contratti televisivi in Francia e Belgio, la Serie A s'interroga ... Riporta lettera43.it
Giustizia: Morando, 'il 12 gennaio a Firenze con sinistra che vota sì' iltempo.it
Villaricca, grande successo per il villaggio di Babbo Natale: due giorni di divertimento organizzati da “Idee ... teleclubitalia.it
Conferenza stampa Kalulu pre Juve Pafos: «Mi sento un leader, provo sempre a dare l’esempio. Non siamo ancora ... juventusnews24.com
Panino si perde in centro a Lecco: salvato e riportato a casa dagli agenti di polizia ilgiorno.it
Manutenzione straordinaria delle case popolari a Bari: tre sì del Comune, stanziati fondi ilgiorno.it
Calcio, l’equivoco dei fondi e del private equity gbt-magazine.com