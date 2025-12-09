Chi si fida di Dazn? Le preoccupazioni della Serie A e il fragile business dei diritti

Dazn, ci sarà da fidarsi? I club di calcio di tutto il mondo stanno in piedi grazie ai diritti televisivi. Poche squadre, nei prossimi anni, riusciranno a invertire il trend grazie agli stadi di proprietà, che assicureranno circa il 40-50 per cento del totale degli incassi, diventando la voce più importante in bilancio. Ma il resto della truppa continuerà a vivere praticamente grazie alle tivù o alle piattaforme in streaming. Dazn perde soldi ovunque e gli abbonati continuano a calare. Proprio per questo Dazn è riuscita a imporsi su alcuni importanti mercati: è l’azienda che, nelle aste per i diritti, offre di più. 🔗 Leggi su Lettera43.it

