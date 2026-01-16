Fuorigrotta monopattino cade dall’alto e ferisce una donna

A Fuorigrotta, ieri si è verificato un incidente che ha coinvolto un monopattino caduto dall’alto, ferendo una donna di 67 anni. L’incidente ha generato preoccupazione tra i residenti, mentre le autorità sono intervenute per accertare le cause e garantire la sicurezza pubblica. Questo episodio solleva l’importanza di rispettare le norme di sicurezza e di manutenzione degli strumenti di mobilità urbana.

Nonostante il violento impatto, la donna è rimasta cosciente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure, e gli agenti del commissariato San Paolo, che hanno immediatamente avviato le verifiche del caso. Dai primi riscontri raccolti, il monopattino sarebbe caduto dal parcheggio sovrastante l'edificio del Sert. Una dinamica ancora tutta da chiarire, sulla quale gli agenti stanno lavorando attraverso l'analisi delle immagini di videosorveglianza della zona.

