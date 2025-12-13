Fiamme in un appartamento | grande spavento per una donna

Un incendio ha devastato un appartamento a Torre Santa Susanna, causando grande preoccupazione. La proprietaria, nel tentativo di allertare i soccorsi, è scesa in strada per chiedere aiuto, vivendo momenti di forte tensione. L’intervento dei vigili del fuoco è stato fondamentale per mettere in sicurezza la zona e domare le fiamme.

TORRE SANTA SUSANNA - Mentre l’incendio divampava, è scesa in strada a chiedere aiuto. Ha vissuto momenti di grande apprensione una donna il cui appartamento è andato a fuoco. L’episodio si è verificato intorno alle ore 22.50 di oggi, venerdì 12 dicembre, in via Professor Antonio Muscogiuri, nel. Brindisireport.it Ravenna. Fiamme e paura in un appartamento, un intossicato - 30, un incendio ha interessato un appartamento a San Pietro in Vincoli, all’incrocio tra viale Epaminonda Farini e via ... corriereromagna.it

