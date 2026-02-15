Cade dall’impalcatura in un cantiere edile | operaio in ospedale

Un operaio edile è stato portato in ospedale dopo essere caduto da un'impalcatura a Castignano, a causa di un incidente sul lavoro avvenuto giovedì 14 febbraio 2026. La caduta si è verificata mentre lavorava su un cantiere edile, provocando ferite che hanno richiesto un intervento immediato dei soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari, che hanno stabilizzato l’uomo prima di trasferirlo al nosocomio di Ascoli Piceno. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire le responsabilità e verificare se siano state rispettate tutte

Crollo in Cantiere a Castignano: Operaio Ricoverato, Indagini in Corso sulla Sicurezza. Un operaio edile è stato soccorso e ricoverato all'ospedale "Mazzoni" di Ascoli Piceno giovedì 14 febbraio 2026, dopo essere precipitato da un'impalcatura in un cantiere a Castignano. L'incidente, avvenuto intorno alle 11:30, ha immediatamente allertato i soccorsi e sollevato interrogativi sulle condizioni di sicurezza nel sito edile. Dinamica dell'Incidente e Soccorsi. L'incidente si è verificato in contrada Moglie, zona di Castignano interessata da lavori edili in corso. I primi accertamenti, condotti dai Carabinieri, mirano a ricostruire la sequenza degli eventi che hanno portato alla caduta e a verificare il rispetto delle normative di sicurezza.