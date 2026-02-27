Bus e biglietti più tolleranza con gli anziani

Durante un viaggio in autobus, un passeggero si è trovato a dover affrontare una multa nonostante avesse acquistato regolarmente il biglietto. La vicenda mette in evidenza le difficoltà legate alla corretta obliterazione e alle regole di viaggio, creando una situazione che coinvolge utenti e operatori del trasporto pubblico. La questione si inserisce nel contesto delle pratiche quotidiane sui mezzi pubblici.

Sull’autobus ho preso la multa, nonostante avessi comprato il biglietto, perché non avevo obliterato bene. Il controllore non ha sentito ragioni, anche se non uso mai l’autobus. Ho chiesto un minimo di discrezione e davanti a tutti mi ha detto che non era dovuta perciò ho fatto la figura di uno che non voleva pagare. Avrei piacere che simili cose non avvenissero. Credo che abbiamo superato il limite. M. B. Risponde Beppe Boni Le segnalazioni di persone anziane che vengono multate sugli autobus per errori o incertezza nella vidimazione dei biglietti elettronici aumentano di giorno in giorno. Sono un flusso costante. Significa che, come sottolineato più volte, qualcosa non quadra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sanzioni sul bus, troppa rigidità con gli anzianiSi moltiplicano i casi di persone anziane multate sul bus con sanzioni fino a 100 euro perché in difficoltà nell’utilizzo dei nuovi biglietti...

Bus dell'Ast gratuiti per gli anziani, come ritirare le tessereIl dipartimento Servizi alla Persona del Comune rende noto che da lunedì 19 gennaio possono essere ritirate le tessere per anziani del servizio...

Belluno, 11enne percorre sei chilometri a piedi sotto la neve: non aveva il biglietto giusto del busIl minore aveva un biglietto standard e non quello da 10 euro previsto per il periodo delle Olimpiadi invernali. Era senza cellulare, è arrivato a casa in lacrime, ha dichiarato la madre del bimbo, ... it.euronews.com

Anziana di 87 anni multata sul bus pur avendo obliterato il biglietto, la figlia: «Non sapeva che quelli nuovi costavano 20 centesimi in più»Una multa di 40 euro per non aver pagato 20 centesimi. «Se davvero non avesse voluto pagare il viaggio non avrebbe pagato del tutto il biglietto, invece lo ha obliterato pensando così di essere in ... leggo.it

Roma nella memoria, all' epoca il biglietto si faceva direttamente sul bus. Lì c'era un signore in divisa seduto su una sedia scura e davanti a lui aveva un cassettino che fungeva da cassa e lui chiedeva "Biglietti signora", tutto tronfio nella sua bella divisa, era - facebook.com facebook