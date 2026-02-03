Sanzioni sul bus troppa rigidità con gli anziani

Sono sempre più frequenti i casi di anziani multati sui bus per aver usato in modo scorretto i nuovi biglietti elettronici. Le sanzioni arrivano fino a 100 euro, e molte persone più mature si trovano in difficoltà nel capire come funzionano le nuove modalità di pagamento. La rigidità delle regole rischia di colpire soprattutto chi ha meno dimestichezza con la tecnologia.

Si moltiplicano i casi di persone anziane multate sul bus con sanzioni fino a 100 euro perché in difficoltà nell'utilizzo dei nuovi biglietti elettronici. Parliamo di cittadini che hanno sempre pagato il biglietto, che non cercano di "fare i furbi", ma che faticano ad adattarsi a strumenti tecnologici complessi, spesso poco chiari. Multare un anziano che viaggia in buona fede non è tutela del servizio pubblico. Alberto Marani Risponde Beppe Boni A giudicare dalle proteste, dagli appelli, dall'amarezza di tanti cittadini non più in verde età che protestano per la difficoltà di utilizzo dei biglietti elettronici sul bus, bisognerebbe multare i tecnici che li hanno concepiti e gli amministratori che fanno finta di non accorgersi del disagio.

