Buon compleanno Cesare Bovo Faye Dunaway Pecco Bagnaia…

Oggi, 14 gennaio, si celebrano i compleanni di diverse personalità italiane e internazionali di rilievo, tra attori, politici, sportivi e professionisti. È un’occasione per riconoscere il contributo di queste figure nel loro rispettivo ambito, con un ricordo sobrio e rispettoso della loro carriera e del loro percorso. Un pensiero a chi oggi compie gli anni, ricordando il valore del loro lavoro e della loro presenza nella società.
Buon compleanno Faye Dunaway, Giampiero Ventura, Angelo Bagnasco, Francesco Colucci, Adalberto Maria Merli, Giorgia Moll, Agazio Loiero, Mauro Lusini, Alfredo Mantovano, Lorenzo Battista, Giancarlo Fisichella, Lorenzo Branchetti, Cesare Bovo, Ignazio Corrao, Roberta Brusegan, Elena Scarpellini, Edoardo Purgatori, Francesco Bagnaia. Oggi 14 gennaio compiono gli anni: Aimaro Isola, architetto; Francesco Colucci, politico, sindacalista; Luigi Scotti, ex magistrato, politico, giurista; Anna Goel, attrice; Giulio Lepschy, linguista; Giorgio Lotti, fotografo; Adalberto Maria Merli, attore, regista, doppiatore; Giorgia Moll, attrice, cantante; Emidio Casula, politico; Franca Sciutto, attrice; Agazio Loiero, politico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
