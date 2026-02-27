Buenas Noche la nuova canzone legata alla serie animata ispirata a Questo è papà

È stata pubblicata una nuova canzone intitolata “Buenas Noche” che si collega alla serie animata ispirata al libro “Questo è papà” scritto da Davide Vinciprova, presidente del movimento centralità familiare e promotore di iniziative per la genitorialità condivisa. La traccia accompagna la serie e rappresenta un elemento musicale collegato alla storia rappresentata nell’animazione.

“Day after day”. la canzone inedita del secondo rilascio ufficiale della serie animata “Questo è papà”A Messina durante l'evento socio-culturale, organizzato dai membri locali del Movimento Centralità Familiare di Sabato 7 Febbraio 2026, verrà...

