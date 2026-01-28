Buca in via Principe di Belmonte | E' pericolosa urge un intervento
In via Principe di Belmonte una buca rischia di causare incidenti. La strada è frequentata da residenti e passanti, e ora serve un intervento immediato per mettere in sicurezza l’area. La gente chiede che si intervena al più presto per evitare danni o incidenti.
In via Principe di Belmonte c'è una buca pericolosa. Urge un intervento per sistemarla: a rischio c'è l'incolumità delle persone che vi abitano e che vi circolano.🔗 Leggi su Palermotoday.it
