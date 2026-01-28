Buca in via Principe di Belmonte | E' pericolosa urge un intervento

In via Principe di Belmonte una buca rischia di causare incidenti. La strada è frequentata da residenti e passanti, e ora serve un intervento immediato per mettere in sicurezza l’area. La gente chiede che si intervena al più presto per evitare danni o incidenti.

In via Principe di Belmonte c'è una buca pericolosa. Urge un intervento per sistemarla: a rischio c'è l'incolumità delle persone che vi abitano e che vi circolano.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondimenti su Principe di Belmonte

Una buca profonda e rischiosa si trova all'inizio di via Aldo Moro a Chieti Scalo da circa due anni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Principe di Belmonte

Argomenti discussi: A Palermo i gommisti ringraziano: la mappa disastrosa delle buche (e trappole) in città; Palermo, la voragine di via Roma è ancora lì. Sarà l’Amap a chiuderla, pioggia permettendo; FOTO | Palermo, un bidone della spazzatura per coprire buca pericolosa: cittadini la fanno sistemare; Palermo, ragazza cade con lo scooter per una buca in via Roccazzo: ferita.

Momenti da gustare, senza fretta #bucaniccolini - facebook.com facebook