Napoli colpito dopo Inter Juve e Milan | urge un intervento

Il Napoli, dopo un pareggio contro il Parma, incappa nella sua terza partita senza vittorie in Serie A e vede allontanarsi la vetta, ora occupata dall’Inter. La squadra di Conte ha fermato la sua corsa, mentre si continua a discutere sul gol annullato a McTominay. È un momento di riflessione per il club, che necessita di interventi per ritrovare stabilità e continuità in campionato.

La squadra di Conte fermata sul pari dal Parma, ma continua a far discutere il gol annullato a McTominay Il Napoli non va oltre il pareggio (il terzo di fila in Serie A) contro il Parma e vede allontanarsi l’ Inter capolista a 6 punti. Non una buona prestazione per la squadra di Conte – in tribuna per squalifica – che non è riuscita a trafiggere l’esordiente portiere Rinaldi. O meglio, ci era riuscita con McTominay, ma la rete è stata annullata per un fuorigioco a inizio azione di Mazzocchi. Arbitro a colloqui col Var per annullare il gol di McTominay (foto Ansa) – Calciomercato.it Un offside che definire millimetrico è quasi un eufemismo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Napoli colpito dopo Inter, Juve e Milan: urge un intervento Leggi anche: "Ponti, strade e marciapiedi a rischio sicurezza: urge piano d’intervento immediato" Leggi anche: Volano Juve e Como, oggi Inter, Milan e Napoli Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Inter-Napoli, pareggio spettacolo a San Siro. Conte espulso tra le polemiche; McTominay salva il Napoli e il campionato italiano da infinite polemiche: è un calciatore gigantesco (grazie Ten Hag) Inter-Napoli finisce 2-2. Sul rigore del 2-1 Conte perde la testa, grida “vergognatevi” e viene espulso. Ma il Napoli è squadra vera. L'Inter non; Inter-Napoli 2-2, quei colpi da fenomeno di Scott; Inter-Napoli finisce in pareggio e lascia aperta la lotta per lo scudetto, il Milan pareggia in extremis a Firenze e oggi Juve-Cremonese. Esposito salva l’Inter, il Napoli frena di nuovo al Maradona. Così Chivu allunga su Conte: la nuova classifica di Serie A - Il Napoli esuberante di San Siro è un lontano ricordo: arriva un pareggio amaro contro il Parma, che permette all’ Inter di allungare ancora in testa alla classifica. ilfattoquotidiano.it

Le big faticano, ma l'Inter va in fuga e il Napoli si deprime. Il campionato ha preso una direzione - Ma l'Inter, con la profondità della rosa e un Pio Esposito in più, ha trovato tre punti importantissimi ... msn.com

Serie A, l'Inter vince e allunga sul Napoli. Azzurri fermati in casa contro il Parma - Primo tempo dominato da parte del Napoli che però non riesce a sbloccare il risultato nel primo tempo. rtl.it

Amaro Var. Ha colpito ancora il Napoli: forti dubbi sul fuorigioco di Mazzocchi nell’azione del gol di McTominay segnalato dalla sala di Lissone dopo soli 11 minuti. Ma in questo pareggio, il secondo di fila al Maradona, c’è stata soprattutto l’incapacità degli azz facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.