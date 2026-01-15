Napoli colpito dopo Inter Juve e Milan | urge un intervento

Il Napoli, dopo un pareggio contro il Parma, incappa nella sua terza partita senza vittorie in Serie A e vede allontanarsi la vetta, ora occupata dall’Inter. La squadra di Conte ha fermato la sua corsa, mentre si continua a discutere sul gol annullato a McTominay. È un momento di riflessione per il club, che necessita di interventi per ritrovare stabilità e continuità in campionato.

La squadra di Conte fermata sul pari dal Parma, ma continua a far discutere il gol annullato a McTominay Il Napoli non va oltre il pareggio (il terzo di fila in Serie A) contro il Parma e vede allontanarsi l’ Inter capolista a 6 punti. Non una buona prestazione per la squadra di Conte – in tribuna per squalifica – che non è riuscita a trafiggere l’esordiente portiere Rinaldi. O meglio, ci era riuscita con McTominay, ma la rete è stata annullata per un fuorigioco a inizio azione di Mazzocchi. Arbitro a colloqui col Var per annullare il gol di McTominay (foto Ansa) – Calciomercato.it Un offside che definire millimetrico è quasi un eufemismo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

