Addetto delle pulizie trova un borsa con 10mila euro all'aeroporto di Fiumicino | Ho deciso di consegnarla subito

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un addetto alle pulizie all'aeroporto di Fiumico ha trovato una borsa contenente 10mila euro e ha deciso di consegnarla immediatamente alle autorità, dimostrando senso di responsabilità e integrità. La notizia mette in evidenza l'importanza della correttezza e della solidarietà in situazioni di potenziale tentazione.

All'aeroporto di Fiumicino, un addetto alle pulizie ha trovato una borsa con 10mila euro che ha consegnato subito alle forze dell'ordine. Fanpage.it

