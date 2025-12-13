Addetto delle pulizie trova un borsa con 10mila euro all'aeroporto di Fiumicino | Ho deciso di consegnarla subito

Un addetto alle pulizie all'aeroporto di Fiumico ha trovato una borsa contenente 10mila euro e ha deciso di consegnarla immediatamente alle autorità, dimostrando senso di responsabilità e integrità. La notizia mette in evidenza l'importanza della correttezza e della solidarietà in situazioni di potenziale tentazione.

All'aeroporto di Fiumicino, un addetto alle pulizie ha trovato una borsa con 10mila euro che ha consegnato subito alle forze dell'ordine.

