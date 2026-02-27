Quest'anno BubinoBlog ha lanciato un nuovo strumento che permette agli appassionati di Sanremo di esprimere le proprie preferenze sulle canzoni in gara. Si tratta di un modulo aperto a tutti, pensato per raccogliere i pronostici sul possibile podio del festival. Chi desidera, può partecipare e condividere il proprio risultato, senza limiti di partecipazione.

Per tutti i lettori e le lettrici quest’anno BubinoBlog ha pensato ad un modulo aperto a chiunque voglia partecipare per votare le canzoni in gara al Festival di Sanremo. Così abbiamo dato vita al primo Bubinometro di Sanremo, una sorta di termometro virtuale dove gli utenti votano tre distinte categorie. Cliccando sul link in fondo alla pagina, vi si aprirà il modulo dove potrete votare il podio del Festival. Arriva il momento di svelare quali voti (medie) la community ha assegnato ai cantanti. Maria Antonietta & Colombre Testo: 5.8710 Intonazione: 6.2510 Radiofonicità: 6.7510 LDA & Aka 7even Testo: 5.2510 Intonazione: 6.6210 Radiofonicità: 7. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - BUBINOMETRO DI SANREMO: ENTRA E PRONOSTICA IL PODIO DEL FESTIVAL

BUBINOMETRO DI SANREMO: ENTRA E VOTA LE CANZONI IN GARA AL FESTIVALPer tutti i lettori e le lettrici quest’anno BubinoBlog ha pensato ad un modulo aperto a chiunque voglia partecipare per votare le canzoni in gara al...

Eurospin entra a Sanremo: tutti i nuovi sponsor del Festival 2026Il Festival di Sanremo 2026 si prepara a essere un evento ancora più ricco e coinvolgente, con una presenza pubblicitaria che promette di superare...

Discussioni sull' argomento BUBINOMETRO DI SANREMO: ENTRA E VOTA LE CANZONI IN GARA AL FESTIVAL; BUBINOMETRO DI SANREMO | ENTRA E VOTA LE CANZONI IN GARA AL FESTIVAL; GUIDA TV 25 FEBBRAIO 2026: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI; SCALETTA SECONDA SERATA SANREMO 2026 – MINUTO PER MINUTO.