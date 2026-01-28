Eurospin entra a Sanremo | tutti i nuovi sponsor del Festival 2026

Il Festival di Sanremo 2026 si avvicina e porta con sé una novità: il supermercato Eurospin entra come nuovo sponsor. L’evento si prospetta ancora più grande, con pubblicità che promette di essere più presente che mai. Tutti gli occhi sono puntati sulla manifestazione, che si annuncia come uno dei più ricchi di sempre, anche grazie a questa nuova collaborazione.

Il Festival di Sanremo 2026 si prepara a essere un evento ancora più ricco e coinvolgente, con una presenza pubblicitaria che promette di superare ogni record. La raccolta pubblicitaria potrebbe infatti oltrepassare i 70 milioni di euro, segnando un incremento rispetto ai 65 milioni raggiunti dall’edizione precedente. Questo risultato testimonia l’ appeal commerciale sempre crescente della kermesse musicale più amata d’Italia. I main partner confermati e le nuove partnership. Rai Pubblicità ha ufficializzato la presenza dei main partner storici che accompagneranno il 76° Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Tutto.tv

Approfondimenti su Eurospin Sanremo

Il Festival di Sanremo 2026 ha recentemente annunciato i nuovi prezzi dei posti in platea, suscitando alcune curiosità tra gli appassionati.

Ultime notizie su Eurospin Sanremo

Rai Pubblicità, ecco gli sponsor del Festival di Sanremo 2026Costa Crociere, Eni con Enilive e Plenitude, Suzuki e Tim confermano la loro presenza come Main Partner del 76/o Festival di Sanremo (24-28 febbraio). (ANSA) ... ansa.it

Sanremo è una cosa seria. Fantasanremo pure. Unisciti alla Lega Intelligente Eurospin, partecipa al concorso e prova a vincere la spesa gratis per un anno - facebook.com facebook