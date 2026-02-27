Bruno Alves è stato nominato direttore sportivo del Rio Ave. La squadra portoghese ha annunciato ufficialmente questa scelta, che segna un aggiornamento nella gestione del club. Alves assume il ruolo con la responsabilità di coordinare le operazioni sportive e le strategie di squadra. La nomina è stata comunicata attraverso i canali ufficiali del club, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche o sui piani futuri.

Un nuovo incarico di rilievo si aggiunge al tessuto agonistico portoghese: Bruno Alves è stato nominato direttore sportivo del Rio Ave, con l’incarico di dirigere la struttura calcistica professionistica. L’ex difensore, noto per la leadership e la professionalità, entra a Vila do Conde portando esperienza internazionale e una visione orientata allo sviluppo di atleti di alto livello. Il club ha ufficializzato l’accordo con Alves, evidenziando nel comunicato una carriera caratterizzata da una lunga rete di successi e da una gestione orientata all’eccellenza. L’ingresso del professionista pone le basi per una sinergia tra squadra, staff tecnico e dirigenza finalizzata al progresso sportivo e al consolidamento della competitività della società. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Bruno Alves nominato direttore sportivo del Rio Ave

Rio Ave, l’ex Parma e Cagliari Bruno Alves è il nuovo direttore sportivo: c’è l’annuncio!Rashford Barcellona, Flick accontentato? C’è la decisione sul riscatto dal Manchester United Feyenoord, clima rovente dopo il cambio in società! Il...

AVS – Rio Ave: analisi, probabili formazioni e pronostico del match di Liga PortugalAVS e Rio Ave si affrontano per la 13ª giornata di Liga Portugal, in una sfida che mette di fronte una squadra in piena lotta salvezza e una...