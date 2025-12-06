AVS e Rio Ave si affrontano per la 13ª giornata di Liga Portugal, in una sfida che mette di fronte una squadra in piena lotta salvezza e una formazione che pareggia molto ma fatica a dare continuità ai risultati. All’ Estadio do CD Aves si preannuncia una gara tesa, dove ogni episodio può fare la differenza. AVS, bisogno disperato di punti. Per l’ AVS la stagione è già una corsa in salita. Dopo le prime giornate, la squadra si ritrova sul fondo della classifica con pochissimi punti raccolti e nessuna vera striscia positiva. La difesa subisce troppo e l’attacco fatica a trovare la porta con continuità. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - AVS – Rio Ave: analisi, probabili formazioni e pronostico del match di Liga Portugal