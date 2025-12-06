AVS – Rio Ave | analisi probabili formazioni e pronostico del match di Liga Portugal

Sport.periodicodaily.com | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AVS e Rio Ave si affrontano per la 13ª giornata di Liga Portugal, in una sfida che mette di fronte una squadra in piena lotta salvezza e una formazione che pareggia molto ma fatica a dare continuità ai risultati. All’ Estadio do CD Aves si preannuncia una gara tesa, dove ogni episodio può fare la differenza. AVS, bisogno disperato di punti. Per l’ AVS la stagione è già una corsa in salita. Dopo le prime giornate, la squadra si ritrova sul fondo della classifica con pochissimi punti raccolti e nessuna vera striscia positiva. La difesa subisce troppo e l’attacco fatica a trovare la porta con continuità. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

avs 8211 rio ave analisi probabili formazioni e pronostico del match di liga portugal

© Sport.periodicodaily.com - AVS – Rio Ave: analisi, probabili formazioni e pronostico del match di Liga Portugal

Contenuti che potrebbero interessarti

Live Updates: AVS 1-0 Rio Ave - shot with right foot from outside the box is high and wide to the right. Si legge su sportsmole.co.uk

Rio Ave 1-1 AVS: results, summary and goals - 95' André Luiz (Rio Ave) wins a free kick on the right wing. Si legge su en.as.com

Live Updates: Rio Ave 1-1 AVS - shot with right foot from the centre of the box missed. Lo riporta sportsmole.co.uk

AVS 1-0 Rio Ave: results, summary and goals - Jonatan Lucca (AVS) right footed shot from outside the box is saved in the centre of the goal. Riporta en.as.com

Liga Portugal, il Rio Ave spezza il mal di vittorie. Famalicao stoppato, pari e patta Estoril-AVS - Terminano qui le partite odierne e valide per l'11° turno di Liga Portugal Betclic. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Rio Ave vs. Avs Futebol Sad - Playbyplay: Feb 16, 2025 - David Rafael Oliveira da Silva signals a free kick to Rio Ave. foxsports.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Avs 8211 Rio Ave