Sgomberano una casa e danno alle fiamme i rifiuti invece di smaltirli | in tre nei guai

Tre persone sono state denunciate dai carabinieri dopo aver incendiato rifiuti di varia natura in un cortile di Guarda Ferrarese. Nella stessa operazione, sono stati sequestrati materiali come legno, pneumatici e lattine, che sarebbero stati bruciati invece di essere smaltiti correttamente. L'episodio si è verificato martedì 24 e ha coinvolto cittadini di 19, 49 e 56 anni.

Combustione illecita di rifiuti di varia natura. Martedì 24, così, tre persone (di 19, 49 e 56 anni) sono state denunciate dai carabinieri per aver dato alle fiamme manufatti in legno, pneumatici e lattine in un'area cortiliva situata a Guarda Ferrarese. Ad accorgersene sono stati proprio i militari dell'Arma di Ro Ferrarese che, durante il controllo del territorio, hanno notato del fumo provenire dal giardino di un'abitazione. I carabinieri, supportati dai colleghi della Stazione Forestale di Ferrara, hanno avuto immediatamente chiara la situazione interrompendo così le operazioni. Da una breve verifica è emerso che la proprietaria...

Blitz nelle Madonie, tre imprenditori nei guai e area sequestrata: rifiuti e abusi ediliziÈ di tre imprenditori deferiti e una zona sequestrata il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a tutela dell’ambiente nelle Alte Madonie.

Abbandono di rifiuti a Castellabate: nei guai una coppiaProcedure amministrative avviate a carico di due persone, residenti in un comune limitrofo, ritenute responsabili di smaltimento illecito di rifiuti...

