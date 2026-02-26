Sgomberano una casa e danno alle fiamme i rifiuti invece di smaltirli | in tre nei guai
Tre persone sono state denunciate dai carabinieri dopo aver incendiato rifiuti di varia natura in un cortile di Guarda Ferrarese. Nella stessa operazione, sono stati sequestrati materiali come legno, pneumatici e lattine, che sarebbero stati bruciati invece di essere smaltiti correttamente. L'episodio si è verificato martedì 24 e ha coinvolto cittadini di 19, 49 e 56 anni.
Combustione illecita di rifiuti di varia natura. Martedì 24, così, tre persone (di 19, 49 e 56 anni) sono state denunciate dai carabinieri per aver dato alle fiamme manufatti in legno, pneumatici e lattine in un'area cortiliva situata a Guarda Ferrarese. Ad accorgersene sono stati proprio i militari dell'Arma di Ro Ferrarese che, durante il controllo del territorio, hanno notato del fumo provenire dal giardino di un'abitazione. I carabinieri, supportati dai colleghi della Stazione Forestale di Ferrara, hanno avuto immediatamente chiara la situazione interrompendo così le operazioni. Da una breve verifica è emerso che la proprietaria...
