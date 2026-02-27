Brit Awards Ozzy Osbourne sarà onorato con il Lifetime Achievement Award

Durante la cerimonia dei Brit Awards a Manchester, Ozzy Osbourne riceverà il premio per il contributo della vita nel campo musicale. La serata prevede anche un'esibizione con una superband guidata da Robbie Williams. La premiazione si svolgerà in una location londinese, con la presenza di diversi artisti e ospiti. La consegna del riconoscimento è programmata come uno dei momenti principali dell'evento.

Ozzy Osbourne sarà onorato con il BRITs Lifetime Achievement Award, nel corso della cerimonia che si terrà a Manchester insieme ad un’esibizione con una superband guidata da Robbie Williams. Andrà in scena domani 28 febbraio 46esima edizione dei riconoscimenti britannici che vedrà alla conduzione Jack Whitehall per la quinta volta. Sarà il Co-Op Live di Manchester ad ospitare la cerimonia, che per la prima volta nei suoi 50 anni di storia, si terrà fuori Londra, alla quale parteciperanno: Harry Styles, Olivia Dean, EJAE degli HUNTRX, Audrey Nuna e REI AMI, Wolf Alice, Mark Ronson e Rosalía. E’ stato annunciato inoltre un tributo ad Ozzy... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

