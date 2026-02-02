Grammy Awards 2026 | il tributo a Ozzy Osbourne che ha commosso la famiglia

I Grammy Awards 2026 hanno reso omaggio a Ozzy Osbourne con un tributo che ha emozionato la famiglia. Durante la serata, alcuni dei suoi ultimi collaboratori, come Post Malone e Slash dei Guns N’ Roses, hanno suonato in suo onore. L’esibizione ha toccato il pubblico e riacceso i ricordi dell’icona dell’heavy metal, scomparso lo scorso luglio.

Come già annunciato, i Grammy Awards 2026 hanno reso omaggio alla memoria dell'icona dell'heavy metal Ozzy Osbourne, scomparso lo scorso luglio, con un'esibizione hard-rock guidata da alcuni dei suoi ultimi collaboratori, tra cui Post Malone e il chitarrista dei Guns N' Roses, Slash. Su un palcoscenico illuminato da luci rosso sangue, il rapper statunitense ha esordito sulle note di War Pigs, brano dei Black Sabbath datato 1970. Durante l'esibizione, la telecamera ha inquadrato la famiglia di Oz, mostrando la vedova Sharon Osbourne, la figlia Kelly e il figlio Jack visibilmente commossi, seduti tra il pubblico.

