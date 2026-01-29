Bridgerton 4 su Netflix | Benedict Cenerentola e il grande vuoto dei fratelli Bridgerton

La quarta stagione di Bridgerton arriva su Netflix con un nuovo ballo in maschera. Benedict, il secondo dei fratelli Bridgerton, si lascia affascinare da una misteriosa figura vestita di bianco, capace di conquistarlo con un solo ballo. La scena si svolge tra sguardi furtivi e cuori in tumulto, lasciando in sospeso cosa accadrà dopo.

Bridgerton torna su Netflix con un incantevole ballo in maschera. Celata in un abito bianco si nasconde però una figura nuova nella Ton capace, con un solo ballo, di rubare il cuore del più libertino dei fratelli Bridgerton, il secondogenito Benedict. C’è solo un problema, dopo la romantica serata tutto ciò che resta al giovane è un guanto e il ricordo di un paio di labbra carnose. Ma se il suo amore fosse più vicino di quanto crede? Adattamento del terzo volume della serie di Julia Quinn, La proposta di un gentiluomo si presenta come un retelling della favola di Cenerentola, matrigna e sorellastre incluse. 🔗 Leggi su Panorama.it

La quarta stagione di Bridgerton arriva oggi su Netflix e già scatena l’entusiasmo tra i fan.

La quarta stagione di Bridgerton porta sullo schermo un grande ballo in maschera, richiamando elementi di Shakespeare e Cenerentola.

