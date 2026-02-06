Bridgerton 4 | la stagione di Benedict e il racconto di un amore impossibile

La quarta stagione di Bridgerton si concentra su Benedict e il suo amore difficile. La serie cambia rotta e mette in primo piano il secondo dei Bridgerton. La storia si fa più personale, con un racconto di passioni e ostacoli che mettono alla prova il protagonista. La narrazione si muove tra emozioni intense e incontri che rischiano di fallire, portando gli spettatori a seguire da vicino le vicende di Benedict.

La quarta stagione di Bridgerton segna un punto di svolta nella celebre serie televisiva, portando finalmente al centro della narrazione il secondogenito Benedict. Interpretato da Luke Thompson, il personaggio si confronta con un amore che sfida le convenzioni sociali in una vicenda che mescola romanticismo, tensione emotiva e riflessione sulle gerarchie di classe richiamando per certi versi la celebre favola Cenerentola. Bridgerton 4: Sophie Beckett e il nuovo sguardo sulle differenze sociali. La vicenda prende il via durante un ballo in maschera dove Benedict incontra una misteriosa sconosciuta, di cui si innamora a prima vista.

