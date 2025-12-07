Bresso controlli a tappeto Multe a bar e centri massaggi

Pattugliamenti nei quartieri, posti di blocco nelle strade principali e controlli negli esercizi commerciali del territorio cittadino da parte della Polizia locale di Bresso nell’ambito del progetto regionale Smart per 4 serate degli ultimi weekend di novembre: in totale i 40 agenti impegnati, per una media di 10 ogni sera, hanno controllato sia 250 persone, tra strade e luoghi di aggregazione, sia 200 veicoli nelle vie Grandi, Romani e XX Settembre, tra le più trafficate di Bresso. Oltre al sequestro di 3 veicoli, alle 2 patenti ritirate e ai 32 verbali per violazione alle norme del Codice della Strada, le attività di polizia amministrativa hanno accertato diverse violazioni: tra queste, in un minimarket ci sono state quelle di carattere igienico-sanitarie, la vendita di prodotti scaduti e la mancanza della Scia per la vendita di prodotti non alimentari, per sanzioni che potrebbero arrivare fino a 11mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bresso, controlli a tappeto. Multe a bar e centri massaggi

