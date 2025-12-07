Bresso controlli a tappeto Multe a bar e centri massaggi

Ilgiorno.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pattugliamenti nei quartieri, posti di blocco nelle strade principali e controlli negli esercizi commerciali del territorio cittadino da parte della Polizia locale di Bresso nell’ambito del progetto regionale Smart per 4 serate degli ultimi weekend di novembre: in totale i 40 agenti impegnati, per una media di 10 ogni sera, hanno controllato sia 250 persone, tra strade e luoghi di aggregazione, sia 200 veicoli nelle vie Grandi, Romani e XX Settembre, tra le più trafficate di Bresso. Oltre al sequestro di 3 veicoli, alle 2 patenti ritirate e ai 32 verbali per violazione alle norme del Codice della Strada, le attività di polizia amministrativa hanno accertato diverse violazioni: tra queste, in un minimarket ci sono state quelle di carattere igienico-sanitarie, la vendita di prodotti scaduti e la mancanza della Scia per la vendita di prodotti non alimentari, per sanzioni che potrebbero arrivare fino a 11mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

bresso controlli a tappeto multe a bar e centri massaggi

© Ilgiorno.it - Bresso, controlli a tappeto. Multe a bar e centri massaggi

News recenti che potrebbero piacerti

Via alla caccia, controlli a tappeto e multe. Spari vicino a case e ferrovia - Siena, 22 settembre 2025 – Caccia, oltre 13mila le doppiette nella nostra provincia ma non c’è stato l’assalto nel primo giorno di apertura generale. Da lanazione.it

Controlli a tappeto dei militari. Multe per alcol e patente scaduta - Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Copparo, delle Stazioni di Berra e Ro Ferrarese, supportate da diverse pattuglie della Compagnia di Ferrara e Comacchio, hanno messo in campo un ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Controlli a tappeto della Polstrada Eccesso di velocità: multe in serie - Eccesso di velocità, cinture non allacciate e telefoni usati al volante: un totale di 136 violazioni al codice della strada sono state sanzionate dalla polizia stradale di Macerata nel corso di una ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Controlli su monopattini e bici elettriche: multe per 400mila euro - Controlli a tappeto sono stati effettuati dai carabinieri sui mezzi della cosiddetta "mobilità leggera". Scrive ilgiornale.it

bresso controlli tappeto multePrato, maxi operazione di controlli sulle strade: fermati 800 veicoli, raffica di multe (anche a bici e monopattini) - Non solo automobilisti sanzionati, ma anche monopattini e biciclette a pedalata assistita che circolavano contromano. Riporta msn.com

Lavoro nero e norme di sicurezza non rispettate: controlli a tappeto nei cantieri. Quattro attività sospese e multe per 50mila euro - I Carabinieri del Nil (Nucleo ispettorato del lavoro) di Trieste hanno intensificato negli ultimi giorni le attività di controllo nel settore edile scoprendo numerose irregolarità in tema di ... Segnala ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Bresso Controlli Tappeto Multe