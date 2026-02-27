Bournemouth-Sunderland sabato 28 febbraio 2026 ore 13 | 30 | formazioni quote pronostici

Sabato 28 febbraio 2026 alle 13:30 si sfidano Bournemouth e Sunderland in una partita valida per il campionato. Il Bournemouth ha ottenuto sette risultati utili di fila, accumulando 15 punti nelle ultime uscite. La squadra cerca di mantenere il buon momento, mentre l’avversario punta a migliorare la propria posizione in classifica. La sfida promette intensità e attenzione tra le due formazioni.

Sono ormai sette i risultati utili consecutivi del Bournemouth, per 15 punti complessivi conquistati che hanno permesso alle Cherries di superare in classifica un Sunderland che invece è rimasto al palo nelle ultime tre giornate, al netto della vittoria in FA Cup a Oxford e del fatto che comunque c'erano Liverpool e Arsenal, oltre al.

