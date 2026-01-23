Analisi e aggiornamenti sul match West Ham-Sunderland, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle 13:30. Verranno fornite formazioni, quote e pronostici per questa sfida di Premier League, alla luce delle ultime prestazioni di entrambe le squadre. Dopo la recente vittoria del West Ham contro il Tottenham, si valuta il contesto attuale e le potenziali strategie di gioco in vista dell'incontro.

Sabato scorso il West Ham ha ottenuto una vittoria molto importante sul campo del Tottenham che ha consentito agli Hammers di portarsi a -5 da un Nottingham Forest che comunque era risuscito a fermare l’Arsenal sullo 0-0. Il Sunderland, con i suoi 33 punti in classifica, quasi il doppio rispetto a questi avversari, non ha. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - West Ham-Sunderland (sabato 24 gennaio 2026 ore 13:30): formazioni, quote, pronostici

Tottenham-West Ham (sabato 17 gennaio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronosticiAnalisi della sfida tra Tottenham e West Ham, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle ore 16:00.

Wolverhampton-West Ham (sabato 03 gennaio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronosticiAnalisi e approfondimenti su Wolverhampton-West Ham, in programma sabato 3 gennaio 2026 alle ore 16:00.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Premier League: pronostici, migliori scommesse e quote della 23ª giornata; Pronostici PL: grandi sconvolgimenti in arrivo? Perché i Wolves possono battere il Manchester Metropolis; Premier League, l'Arsenal rallenta: il Liverpool non sa più vincere. riparte il Chelsea.

PREMIER LEAGUE - 21a GIORNATA Tutto fermo nei primi quattro posti. Il Brentford sale in quinta posizione. Il Newcastle supera Chelsea e Sunderland e raggiunge il Manchester United sulla sesta piazza. Tottenham ko. West Ha - facebook.com facebook