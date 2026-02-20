West Ham-Bournemouth sabato 21 febbraio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Il West Ham ha vinto contro il Bournemouth sabato 21 febbraio 2026 alle 18:30, riaccendendo le speranze di salvezza. La squadra di casa ha mostrato una prestazione decisa, segnando due reti nel primo tempo e mantenendo il vantaggio fino alla fine. Il successo arriva dopo settimane di difficoltà e tante critiche, grazie anche a una difesa più compatta e a un centrocampo più efficace. I tifosi sono tornati a credere nella salvezza, mentre il Bournemouth si prepara a rivedere le strategie.

Il West Ham è tornato a sperare in una salvezza che fino a poche settimane fa sembrava ormai quasi impossibile. Invece, alla vigilia di questa sfida casalinga contro il Bournemouth, gli Hammers sono a -3 da un Nottingham Forest che domenica ospiterà il Liverpool al City Ground. Un'eventuale vittoria dei londinesi metterebbe ancora più pressione.