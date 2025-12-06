Non riesci a capire nemmeno un tweet | botta e risposta sui social tra Crosetto e Borghi
Botta e risposta sui social fra il ministro della Difesa Guido Crosetto e il senatore della Lega Claudio Borghi. Il primo, a proposito della Strategia di sicurezza nazionale Usa, scrive tra l'altro che "Trump ha semplicemente esplicitato che l'Ue gli serve poco o nulla in questa competizione". Post al quale Borghi ha risposto: "Pensa un po', dove tu in quel rapporto leggi che noi abbiamo bisogno di più armi da comprare insieme alla Ue io leggo che la Ue deve essere smantellata per poter tornare a crescere come Italia E quello sì l'abbiamo sempre detto davvero". "Pensa un po' se non riesci a capire nemmeno un tweet in italiano come avrai capito il rapporto in inglese - la replica del ministro della Difesa -. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
