borse sottotono sul finale di settimana a milano pesano le banche

Nell’ultima seduta della settimana, Piazza Affari chiude in rosso, con le banche che pesano sul mercato milanese. Le altre Borse europee mostrano una chiusura mista: Londra e Amsterdam registrano rialzi, Madrid termina in calo e Francoforte e Parigi rimangono sostanzialmente stabili. La giornata si conclude senza variazioni significative per molti titoli europei.

Chiude in rosso l'ultima seduta della settimana Piazza Affari, appesantita dalle banche, mentre terminano miste le altre Borse europee, con rialzi a Londra e Amsterdam, ribassi a Madrid e titoli poco mossi a Francoforte e Parigi. L'attenzione degli investitori è rimasta sulle numerose trimestrali in uscita, sulle tensioni geopolitiche (il terzo ciclo di negoziati sul nucleare tra Stati Uniti e Iran a Ginevra si è concluso senza progressi rilevanti) e sui timori per gli effetti dell'intelligenza artificiale su molteplici settori. A Milano hanno pesato i crolli di MPS e Mediobanca. Stamattina la banca senese ha presentato il nuovo piano, puntando a un utile netto adjusted di 3,7 miliardi nel 2030, dai 2,4 miliardi del 2025. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

