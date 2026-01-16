Borse positive | trimestrali e banche centrali in focus

La settimana si conclude con segnali positivi nei mercati, mentre l’attenzione degli investitori resta focalizzata sulle decisioni delle banche centrali e sui dati trimestrali. In un contesto di stabilità, gli operatori monitorano attentamente gli sviluppi macroeconomici per valutare le prospettive future dell’economia globale e dei mercati finanziari.

Si chiude una settimana positiva in cui ancora una volta l'attenzione degli investitori è sulle banche centrali. Una positiva per le principali borse europee con gli investitori che hanno spostato la liquidità verso asset più rischiosi, in un contesto di crescente ottimismo economico, nonostante le fragili prospettive geopolitiche, con le frizioni tra Stati Uniti ed Europa sulla sicurezza della Groenlandia, oltre alle tensioni legate al dossier iraniano. Il tutto mentre continua la tornata delle trimestrali, con gli addetti ai lavori che si aspettano un'altra solida stagione di utili negli Stati Uniti, trainata dai continui progressi dell'AI.

Borse di oggi 16 gennaio | Europa debole, A Milano giù le banche e il lusso - Le Borse europee proseguono deboli, mentre l'attenzione è rivolta verso il tech americano a Wall Street, dove i future sono al momento positivi. corriere.it

La Borsa del 14 gennaio, Europa chiude contrastata: Milano resiste con Tim e Prysmian - I futures americani sono in rosso, mentre si attendono i conti trimestrali delle banche americane. quifinanza.it

Bitcoin ed ether scendono di oltre il 22% nel quarto trimestre mentre il “rally di Babbo Natale” ...

Seduta mista per le Borse europee, con Piazza Affari che scambia sopra la parità. Spicca il rialzo di Prysmian, con giudizi positivi degli analisti in vista dei risultati del quarto trimestre. Positive le banche, con spunti su UniCredit, dopo aver definito "speculative - facebook.com facebook

Borsa: Milano apre a -0,19% con Mps, Buzzi, Tenaris. Ftse Mib a a 45.761 punti. Positive Diasorin, Lottomatica #ANSA x.com

