Borse e banche la Bce fiuta il Cigno nero

Da ilgiornale.it 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le recenti turbolenze nel settore bancario e le tensioni sui mercati finanziari stanno attirando l’attenzione della Banca centrale europea. I vertici dell’istituto monitorano attentamente la situazione, consapevoli delle possibili ripercussioni sull’economia europea. In un contesto di incertezza, si rafforzano le valutazioni sulla stabilità del sistema bancario e sulle future decisioni di politica monetaria.

nostro inviato a Francoforte Una preoccupazione crescente serpeggia ai vertici delle Banca centrale europea. Le guerre, le tensioni commerciali, il rischio di attacchi cyber, l'intelligenza artificiale e mercati finanziari sopravvalutati: un menu che aumenta il timore che, prima o poi, il cigno nero arrivi. Quindi il sistema bancario deve prepararsi. In un documento della Banca centrale europea, che Il Giornale ha potuto visionare in anteprima, a firma di Sharon Donnery, membro del consiglio di vigilanza della Bce, e Mario Quagliariello, direttore della strategia per la supervisione dei rischi, sono state indicate le priorità della vigilanza per il triennio 2026-2028. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

