Borsa nuovo massimo storico per Terna | 10,105 euro per azione Mai così bene dal giugno 2004

Oggi in Borsa, il titolo di Terna ha raggiunto un nuovo massimo storico a 10,105 euro per azione, livello mai visto dal giugno 2004. La società, guidata da Giuseppina Di Foggia, ha chiuso la seduta con un aumento dello 0,35% rispetto alla giornata precedente. La quotazione del gruppo si è attestata così a un nuovo record da quasi vent’anni.

Terna aggiorna i massimi a Piazza Affari. Il titolo del gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia (nella foto) ha chiuso la seduta di oggi a 10,105 euro per azione (+0,35%), registrando un nuovo massimo storico dalla quotazione del 23 giugno 2004. Il record odierno aggiorna quello del 17 febbraio scorso, quando il valore di un'azione Terna aveva raggiunto i 10,075 euro per azione. Il piano industriale di Terna prevede oltre 23 miliardi di euro di investimenti in circa 10 anni per ammodernare la rete italiana, con nuove linee ad alta tensione terrestri e collegamenti sottomarini (Tyrrhenian Link, potenziamento interconnessioni ecc.). Entro il 2028 il valore degli asset dovrebbe salire a circa 32 miliardi di euro, con una crescita media annua intorno al 9% grazie a questi investimenti.