Vuole spaventare il ‘rivale’ a 13 anni arriva in classe con un coltello da cucina Choc alle medie

Un ragazzino di 13 anni ha portato un coltello in classe per spaventare un compagno. È successo questa mattina all’istituto “Ceccardo” di Luni, pochi giorni dopo il dramma dell’Einaudi a Spezia. Gli insegnanti si sono accorti subito dell’arma e hanno fermato il ragazzo, che ha cercato di giustificarsi dicendo di voler solo intimidire. La scuola ha chiamato subito le forze dell’ordine, che ora stanno indagando sulla vicenda. La scena ha creato paura tra studenti e genitori, che chiedono mis

Luni (La Spezia), 28 gennaio 2026 – La paura è entrata anche alle scuole medie. A pochi giorni dalla tragedia dell'istituto superiore "Einaudi-Chiodo" di Spezia si sono vissuti momenti di grande tensione anche tra i banchi di scuola dell'istituto scolastico "Ceccardo" di Luni. Nessuno si è fatto male ma resta la gravità del gesto che impone una forte e immediata riflessione. In situazioni dal forte impatto mediatico il grosso rischio è spesso rappresentato dall'emulazione. Quel meccanismo che scatta di fronte al clamore che può indurre i soggetti deboli a imitare e replicare assurdamente quello che hanno visto o semplicemente sentito.

