Bonus Giovani Under 35 salta il rinnovo ma c’è tempo fino al 2 marzo per richiederlo

Il Bonus Giovani Under 35, l'incentivo che aiutava i giovani a avviare nuove attività, è stato cancellato. La decisione è stata comunicata recentemente e il rinnovo non sarà possibile. Chi aveva già presentato domanda dovrà concludere le procedure entro il 2 marzo, data limite per richiederlo. Nessun nuovo accesso al beneficio sarà ammesso dopo questa scadenza.

Niente da fare: il Bonus Giovani Under 35, l'incentivo che sosteneva i giovani nell'avvio di una nuova attività, è stato ufficialmente cancellato. Il decreto Milleproroghe non ne ha infatti previsto il rinnovo, chiudendo la porta a chi sperava di aprire una partita Iva nel 2026 con il sostegno dello Stato. La misura, che garantiva fino a 500 euro al mese per tre anni ai giovani disoccupati under 35 che si mettevano in proprio, era nata come intervento sperimentale. Con scadenza fissata al 31 dicembre 2025, ha quindi concluso il suo ciclo. Nonostante i tentativi dell'opposizione e di alcune forze di maggioranza, la proroga non è stata inserita nel testo del Milleproroghe, lasciando senza copertura le nuove iniziative imprenditoriali avviate dal 1° gennaio 2026.