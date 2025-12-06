Inps, novità importante al via: bonus under 35. Saranno 500 euro al mese fino a 3 anni, chi può richiederlo e come inoltrare al domanda. Nel mese di dicembre sono arrivate molte comunicazioni da parte dell’INPS che hanno reso piuttosto soddisfatti gli italiani. Una serie di novità che agevoleranno la vita dei cittadini e della loro situazione economica. Inps, 500 euro per 3 anni – cityrumors.it Oltre ad alcuni cambiamenti per quanto riguarda le pensioni a partire dal 2026, ai pagamenti in anticipo nel mese corrente e al promemoria dell’invio aggiornato dell’ISEE per non perdere agevolazioni e bonus, l’ultima notizia riguarda un importo pari a 500 euro fino a 3 anni per gli under 35. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - INPS, al via bonus under 35: fino a 500 euro per tre anni, come richiederlo