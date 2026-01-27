Bonus giovani under 35 arriva il rinnovo per il 2026 | chi può ottenere fino a 500 euro al mese e come

Il bonus giovani under 35 viene prorogato fino al 2026, offrendo fino a 500 euro al mese. Il rinnovo, incluso nel decreto Milleproroghe, permette ai beneficiari di continuare a usufruire di questa misura. In questa guida, vengono illustrati i requisiti e le modalità per ottenere il bonus, garantendo informazioni chiare e aggiornate per chi ne ha diritto.

Nel decreto Milleproroghe, Forza Italia ha chiesto di rinnovare per un altro anno il bonus giovani under 35. La misura permette a chi apre un'azienda in settori strategici di ottenere fino a 500 euro al mese, per tre anni, per chi rispetta i requisiti: essere disoccupato e avere meno di 35 anni. Se l'emendamento viene approvato sarà valida fino alla fine del 2026.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Bonus giovani under 35

Se hai meno di 35 anni e hai avviato un'azienda in un settore strategico, non perdere questa opportunità: il bonus giovani offre fino a 500 euro al mese per tre anni.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Bonus giovani under 35

Argomenti discussi: Bonus assunzione 2026: le novità per giovani, donne e ZES; Aperto il BANDO per Perché il Goldoni è il Goldoni Under 35; Bonus occupazione tra lacune e correttivi: il Milleproroghe cerca certezza normativa; Assunzioni 2026: più contratti stabili e meno costi per le imprese.

Bonus giovani under 35, arriva il rinnovo per il 2026: chi può ottenere fino a 500 euro al mese e comeIl bonus giovani under 35 ha un importo di 500 euro al mese per aiutare con le spese da affrontare all'inizio di un'attività. Viene erogato per un massimo di tre anni. Le somme sono sempre pagate in ... fanpage.it

Agevolazioni prima casa 2026 under 36, tutti i bonus per i giovani e le novitàAcquistare la prima casa a meno di 36 anni: mutui garantiti e incentivi green. Ecco tutte le agevolazioni e i bonus confermati nel 2026 ... quifinanza.it

. @dcirioli (Collaboratore #ItaliaOggi): «La Manovra ha aggiunto qualche agevolazione: Bonus assunzioni giovani nella Zes, Bonus assunzioni mamme e part-time con sgravio contributivo per chi ha tre figli minori e un Bonus più lungo per i sostituti di dipende x.com

bonus psicologo, sostegno ai giovani e famiglie al centro del dibattito politico Resta aggiornato con Trieste Cafe! Seguici su WhatsApp https://whatsapp.com/channel/0029Vb1wcz3Bfxo7ifGWbo0Q - facebook.com facebook