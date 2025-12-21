Fanno saltare il bancomat ufficio postale devastato
Colpo all’ufficio postale di Brugherio: fanno saltare il bancomat alle poste di San Damiano, in via Della Vittoria. Una forte esplosione, un boato nel cuore della notte, che ha svegliato i residenti. Da quanto emerso il colpo sarebbe stato messo a segno verso le 4 del mattino di domenica 21. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
