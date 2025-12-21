Colpo all’ufficio postale di Brugherio: fanno saltare il bancomat alle poste di San Damiano, in via Della Vittoria. Una forte esplosione, un boato nel cuore della notte, che ha svegliato i residenti. Da quanto emerso il colpo sarebbe stato messo a segno verso le 4 del mattino di domenica 21. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Fanno saltare il bancomat, ufficio postale devastato

Leggi anche: Banda “della marmotta” in azione all’alba: fa saltare il bancomat, devastato l’immobile

Leggi anche: Ufficio postale devastato da esplosione Atm: riaprirà a fine anno

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Fanno saltare il bancomat a Morozzo, ma la refurtiva di 12.000 euro viene recuperata a Cavour; Due cariche di esplosivo per far saltare il bancomat, colpo a Sarmato; Esplosioni a Orbassano, Cavour e Morozzo: i ladri fanno saltare altri bancomat in tre città; Fanno esplodere il bancomat nella notte.

Banditi fanno saltare Bancomat a Morozzo: refurtiva di 12mila euro recuperata dai Carabinieri a Cavour - Questa volta ignoti, col volto travisato, hanno fatto saltare il dispositivo Atm a servizio dello sportello di Morozzo della Bcc di Pianfei e Rocca de' Baldi, in via Guglielmo Marconi 48. targatocn.it