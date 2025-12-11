Napoli esplode una bomba in una pizzeria appena inaugurata a San Pietro a Patierno l' ombra del racket

Un'esplosione ha scosso una pizzeria appena inaugurata a San Pietro a Patierno, Napoli, nel cuore della notte. L'episodio, che ha provocato danni all'attività, potrebbe essere collegato al racket criminale presente nella zona. Indagini sono in corso per accertare le cause e eventuali responsabilità di un gesto che ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale.

