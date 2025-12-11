Bomba contro una pizzeria inaugurata ieri a San Pietro a Patierno | ipotesi racket

Nella notte a San Pietro a Patierno, quartiere della periferia Nord di Napoli, si è verificata un'esplosione davanti alla nuova pizzeria “Passione Culinaria”, inaugurata il giorno prima. L'episodio ha generato paura tra i residenti e sollevato ipotesi legate a un possibile racket. L'evento si inserisce in un contesto di tensione e crimine nella zona.

Paura nella notte a San Pietro a Patierno, quartiere della periferia Nord di Napoli, dove un ordigno artigianale è esploso davanti alla pizzeria "Passione culinaria", inaugurata appena ieri sera. L'esplosione ha danneggiato l'ingresso del locale senza provocare feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Secondigliano della Polizia di Stato, che ora indagano per .

Esplosione a San Pietro a Patierno, bomba contro pizzeria inaugurata da poche ore - Una bomba è stata fatta esplodere davanti a "Passione Culinaria", pizzeria appena aperta a San Pietro a Patierno, Napoli nord; indagini della ... Riporta fanpage.it

Napoli, esplode una bomba in una pizzeria appena inaugurata a San Pietro a Patierno, l'ombra del racket - Forse il racket dietro l'episodio avvenuto questa notte a San Pietro a Patierno: una bomba rudimentale ha infatti danneggiato ... Si legge su ilmattino.it