Pagelle Bologna-Brann 1-0 i voti della sfida | decide Joao Mario

Il Bologna conquista una vittoria importante contro il Brann, portandosi a casa i tre punti e avanzando nella competizione europea. La partita si decide grazie a un gol di Joao Mario, che permette alla squadra di ottenere il risultato desiderato. I tifosi possono festeggiare un successo che rafforza la posizione in classifica e alimenta la speranza di proseguire il cammino.

Il Bologna batte il Brann anche in casa e conquista l’accesso agli ottavi di finale di Europa League. Decisivo il gol di Joao Mario nella ripresa che consente ai rossoblu di mettere in ghiaccio la qualificazione dopo che gli ospiti erano rimasti, nel primo tempo in dieci uomini. Arriva la quarta squadra italiana a conquistare l’accesso agli ottavi di finale della propria competizione europea ed è il Bologna. Dopo il sofferto passaggio del turno della Fiorentina in Conference League, il Bologna si è andato ad aggiungere ai viola, alla Roma e all’Atalanta che sono già certe di disputare il prossimo turno in Europa. Il migliore in campo è proprio l’ex Juventus che, oltre al gol, ha sfornato un’ottima prestazione sulla fascia sinistra in una Bologna che sulla fascia mancina era in netta emergenza per via dei ko di Miranda e Lykogiannis. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Europa League: Bologna-Brann 1-0 DIRETTA e FOTOBologna-Brann 1-0 i n campo per i playoff di Europa League LA DIRETTA Al 56' BOLOGNA-Braan 1-0 Gol di Joao Mario. Cross da sinistra di Rowe respinto in maniera approssimativa dalla difesa del Brann. ansa.it

