La sfida tra UYBA e Imoco Conevoliano per i playoff scudetto si avvicina rapidamente, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per una partita che si prevede intensa e di alto livello tecnico. La partita sarà una occasione per vedere in azione due formazioni di rilievo nel panorama della pallavolo italiana, pronte a dare il massimo sul campo.

la sfida ai playoff scudetto tra uyba e imoco conevoliano si avvicina a passo spedito, promettendo una serata di alto livello tecnico e toni competitivi elevati. la gara inaugurale dei quarti di finale è prevista per domenica alle ore 17, al palaVerde di Villorba (tv), con la prosecco doc imoco conevoliano pronta a difendere la leadership acquisita durante la stagione regolare. la compagine veneta, guidata da coach Enrico Barbolini, arriva a questa sfida con la consapevolezza di dover fronteggiare una avversaria che ha mostrato carattere e crescita nel corso dell’annata. conevoliano ha chiuso la regular season in vetta con numeri lineari e impressionanti: 72 punti, 25 vittorie e una sola sconfitta, un cammino che ha imposto una gerarchia chiara ma non ha spento le ambizioni delle avversarie. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Boldini: "Playoff non scontati, ora giochiamo con spensieratezza e arroganza

Leggi anche: Il Comune a tavola con i cittadini soli: “Così abbiamo regalato qualche ora di spensieratezza”

Leggi anche: Piovono rane. Guida al cinema con il Boldini

Argomenti discussi: Playoff scudetto al via: per la Eurotek Laica UYBA Gara 1 a Conegliano.

Italia, playoff non scontati: Gattuso, l'Estonia e la tensione azzurra in conferenzaTALLIN (Estonia) - L'Italia di Gennaro Gattuso tona in campo per continuare la rincorsa alle qualificazioni Mondiali 2026. Gli Azzurri scenderanno in campo domani (20:45) alla A. Le Coq Arena di ... tuttosport.com

Ora per ora Serie A Serie B Coppa Italia Supercoppa Italiana Champions League Europa League Conference League Calcio Estero Squadre Video Foto Live Risultati e ClassificheDomani ci giochiamo tanto. I playoff non sono scontati, dobbiamo fare punti: non scherziamo col fuoco. Lo ha detto Rino Gattuso, ct dell'Italia, alla vigilia della partita in Estonia, per le ... sportmediaset.mediaset.it