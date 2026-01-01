Il Comune a tavola con i cittadini soli | Così abbiamo regalato qualche ora di spensieratezza

Durante le recenti festività, il Comune ha organizzato un pranzo natalizio con persone sole, offrendo un momento di convivialità e vicinanza. Un’iniziativa semplice ma significativa, volta a promuovere l’inclusione e il senso di comunità, lontano dai riflettori. Un gesto che ha regalato a chi ha partecipato alcune ore di spensieratezza e calore umano, rafforzando il legame tra istituzioni e cittadini.

Un momento di comunità, vissuto lontano dai riflettori. È quanto avvenuto durante gli scorsi giorni di festa, quando l'amministrazione comunale ha voluto sedersi al tavolo e pranzare con una ventina di persone sole, offrendo loro il piacere della condivisione e di quel pranzo natalizio 'in.

