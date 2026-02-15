Piovono rane Guida al cinema con il Boldini

Il nome di Paul Thomas Anderson è al centro di un evento insolito: il regista, noto per i suoi film intensi, viene presentato in una rassegna cinematografica curata da Roy Menarini, che include anche la proiezione del suo nuovo film, Una battaglia dopo l’altra. L’occasione nasce dalla sua recente lezione, che ha attirato l’attenzione di appassionati e critici, e si svolge in un cinema di Milano, dove il pubblico può ascoltare approfondimenti e vedere le sue opere più rappresentative.

Dalla lezione allo schermo: Paul Thomas Anderson. Roy Menarini racconta Pta, poi in sala Una battaglia dopo l'altra. Due appuntamenti collegati in Sala Estense: Saper guardare un film in scena oggi e la proiezione (mercoledì 18 febbraio) dell'ultimo film del regista. Due eventi pensati come un unico percorso: si comincia con una lezione per "mettere a fuoco" un autore e un'idea di cinema, e si torna pochi giorni dopo in sala per vedere, sullo schermo, l'approdo più recente di quella traiettoria. Oggi, la matinée del Cinema Boldini in Sala Estense di Arci, è affidata a Roy Menarini, critico cinematografico e docente, con Piovono rane – Guida al cinema di Paul Thomas Anderson, una lezione dedicata alla New Hollywood e a uno dei suoi eredi più radicali e riconoscibili.