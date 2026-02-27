Bodycam per il personale sanitario al Policlinico di Catania | parte la sperimentazione
Al Policlinico di Catania è partita la sperimentazione delle bodycam per il personale sanitario nei pronto soccorso. L'iniziativa mira a migliorare la sicurezza durante le operazioni di assistenza, coinvolgendo medici, infermieri e altri operatori. La sperimentazione si svolge in diverse aree del reparto, con l'obiettivo di valutare l'efficacia di queste telecamere nel prevenire episodi di violenza o aggressioni.
Una misura innovativa per la sicurezza nei pronto soccorso. L'Azienda ospedaliera universitaria Policlinico "G. Rodolico – San Marco" di Catania avvia, in forma sperimentale, l'utilizzo di mini telecamere indossabili destinate a medici, infermieri e operatori socio-sanitari in servizio nei pronto soccorso dei presidi "Rodolico" e "San Marco". Si tratta di bodycam applicabili sopra camice o divisa, strumenti che potranno essere attivati esclusivamente in caso di necessità, ovvero in situazioni ritenute potenzialmente critiche. Più tutela per chi lavora in prima linea. La decisione della direzione aziendale nasce dall'esigenza di rafforzare le misure di sicurezza a tutela del personale sanitario, sempre più spesso esposto a momenti di forte tensione.
