Nuove assunzioni di personale sanitario e socio-sanitario nei servizi pubblici per le dipendenze patologiche

Anconatoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA - Nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale sanitario e socio-sanitario impiegato nei servizi pubblici per le dipendenze patologiche. «Le dipendenze patologiche – dichiara l’assessore regionale alla Sanità, Paolo?Calcinaro – rappresentano oggi una delle emergenze sanitarie più. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

