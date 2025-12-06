Urla contro il personale sanitario e schiaffi alla guardia giurata | aggressione al Policlinico arrestato 61enne

Prima le urla in corsia, poi le minacce e l'aggressione fisica ai danni di una guardia giurata. Per l'episodio, avvenuto nel pomeriggio del 4 dicembre in un reparto del Policlinico di Bari, la polizia ha arrestato un uomo di 61 anni.La ricostruzione dell'accadutoGli agenti delle Volanti sono. 🔗 Leggi su Baritoday.it

